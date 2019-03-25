搵啱對象就想做老竇 鄭嘉穎拖埋林峯落水

鄭嘉穎、林峯、譚耀文早前接受香港開電視訪問大談新戲《P風暴》拍攝點滴，新手爸爸嘉穎透露早於兩年前跟阿譚合作時已嚮往當爸爸，但阿譚大爆，「雖然你嚮往，但當時你說不要搞我！」被爆料的嘉穎即解釋：「只不過煮到埋來就食啦！相信阿峯都是這樣？啱timing，遇到對的人就去做！」嘉穎更大爆兒子鄭承悅（Rafael）遺傳了他的壞脾氣，總之他周身郁不合作，希望他會搣掉。而戲中阿峯與阿譚同演反派，阿峯更發現演反派樂趣多，「今次第一次嘗試演反派人物，我都跟阿譚講原來演反派很過癮！」阿峯與女友張馨月現正蜜運中，卻甚少分享感情事，他強調若將來成為人父，會很樂意跟大家分享家庭生活。



