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Lovelyz再襲港望唱廣東歌

2019-03-25 列印
■Lovelyz８位成員獲香港粉絲大力支持。
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　　去年6月來港舉行粉絲見面會獲香港fans大力支持的韓國女團Lovelyz，當時她們承諾很快會再來港，果然相隔9個月，8名成員昨日再度襲港舉行演唱會。Lovelyz在演唱會前一天，前晚率先到銅鑼灣一商場舉行記者會，為昨晚的演唱會造勢。她們稱很愛看港產片，更希望可以嘗試唱廣東歌。對於再度來港開騷，Lovelyz覺得很幸福，非常感謝香港歌迷的支持。

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