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靚靚媽咪大壽親友到賀

2019-03-25 列印
■靚靚的媽咪攬着「魔童」拍大合照。
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　　袁詠儀（靚靚）不但止是廿四孝媽媽，更是孝順女，前日她為媽媽慶祝70歲生日，靚靚更把慶生照分享到社交平台，除了老公張智霖及兒子張慕童（魔童）祝壽外，一班好友沈嘉偉、蔡一智及ChiLam表姊上山詩鈉跟女兒Hilary也有出席。凍齡有法的袁媽媽不似70歲，從合照中見她攬着孫仔「魔童」喜上眉梢，而靚靚留言：「Morton最愛的婆婆（即我媽，要我這樣寫）70歲生日，謝謝各位親戚好友給她一個愉快晚上，祝福大家身體健康，福壽安康。」

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