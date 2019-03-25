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Sammi搭𨋢巧遇即攬華仔

2019-03-25 列印
■Sammi跟華仔這對夢幻組合唔知幾時再有合作呢！
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　　鄭秀文（Sammi）跟劉德華合作無間，老友鬼鬼，日前她拍畢廣告後於電梯內巧遇華仔，即把合照分享到社交平台，更撰文細訴：「當打開電梯，看見進來的人，mi就尖叫了，竟然在不太可能會遇上的一刻，徹底遇上了，哈哈！開心得滯 ，二話不說擁『華』入臂彎，緣份深這回事，又或者上帝早已預備這回事，真的不得不信， 相識二十年， 這份建立不易被挪移，一起拍戲，一起遇上演唱會失聲事件，也許是上天讓我們彼此更了暸解箇中感受，然後彼此鼓勵，然後繼續上路。」

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