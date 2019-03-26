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Lovelyz襲港開騷 被fans感動到喊

2019-03-26 列印
■Lovelyz在三小時獻唱逾二十多首歌曲。
■美珠感謝fans願意支持佢哋到88歲。
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　　前晚，韓國女團Lovelyz首次來港開演唱會，8名成員以《Lost n Found》打頭陣再以廣東話跟fans打招呼：「大家好，我哋係Lovelyz。」她們表示很期待香港歌迷的歡呼聲，又笑稱fans要大聲歡呼她們才唱下一首歌。Lovelyz稱能再來港見fans很興奮，但最可惜是開Show當晚落大雨令她們未能欣賞香港夜景。

　　Lovelyz陸續唱出《WOW！》及《DESTINY》等歌曲，唱到《1cm》時又開放讓fans拍攝錄影。中途又播出8名成員以古怪樣煮飯的搞笑片段，又講「I love Hong Kong」、「好鍾意」等說話冧歌迷。香港fans則拍了短片送給她們，表示就算到她們88歲也繼續支持，令成員們感動落淚。

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