再被爆收越南豪宅 ﻿勝利﻿﻿夜店﻿﻿富貴拍檔遭起底﻿

BIGBANG前成員勝利自1月起被爆多宗醜聞後日日都有新進展。昨日再被爆勝利收下越南豪宅。而有韓國節目亦公開有份投資勝利夜店，來自台灣名叫林太太的一名重要投資者的身份。圖：網上圖片







韓國SBS電視台時事節目《想知道真相》大前晚揭發「台灣林太太」的身份，指她擁有20%夜店股權，其丈夫更是台灣高官。林太太到韓國欣賞BIGBANG演唱會時獲勝利安排VIP貴賓室。林太太亦曾受訪大晒在家中收藏的過千萬港元的名牌精品，並曾以高價競投天后蔡依林於2017年設計的慈善手袋。



另有傳媒再爆勝利數年前到訪越南河內，曾收下當地一名富豪送的豪宅，價值約700萬港元，更有越南某建築公司在官網上載與勝利的合照，並稱勝利是公寓的持有人。



