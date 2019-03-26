﻿34歲香香一索得男攜手玩包剪揼報喜

34歲岑麗香（香香）順利產子，昨天在社交網上載素顏抱BB照片宣佈囝囝Jacob已經出世，並以英文留言表示好歡迎同感恩小朋友嚟到呢個世畀，令人生更完滿，亦感謝醫生及醫院護人員嘅悉心照顧，最後仲話囝囝好大陣初生嬰兒嘅味道，兼嗌囝囝乳名做BabyBooBoo！照片可見香香一臉陶醉聞愛子的BB味，另一相照片則是香香和老公及Jacob玩「包剪揼」。



香香的好友紛紛祝賀，李亞男表示：「我見到BB嘅相，覺得好可愛，過幾日會去探佢。」李亞男的老公王祖藍則說：「香香個老公強強一定係個好爸爸，佢一定會照顧得香香同BB好好，依家我成公司都係靚媽。」至於去年底成為人妻的好姊妹苟芸慧大讚BB可愛，個樣好似媽咪！