﻿麥明詩擇偶最抗拒吸煙男

麥明詩（Louisa）昨日出席戒煙活動，她透露因為患哮喘從未抽過煙，加上父母管教嚴謹，故她就算在外國讀書多誘惑，仍堅決Say No！她說：「很多年輕人覺得食煙好型，我偏要反傳統，不隨波逐流食煙才是有型！」Louisa又自爆擇偶條件是不抽煙，對食煙男士好抗拒，曾有男仔為了追求她而戒煙，奉勸各位女士不要相信男方說之後會戒的藉口，因為男生追求你時，應該是決心最強的時候，追你時都戒不到就不會戒到了。



