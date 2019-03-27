楊紫瓊爆與老公日通5次電話 ﻿河智苑性感晒香肩﻿﻿撐《amfAR》﻿

《amfAR》第五屆慈善晚宴前晚在尖沙咀舉行，多位圈中名人紅星及韓星到場支持。韓劇《奇皇后》河智苑以露肩晚裝仙氣登場。楊紫瓊同前夫潘迪生的女兒潘楚穎「行孖咇」，她透露因法籍丈夫Jean Todt身在海南島工作，未有陪伴到場，又大晒恩愛謂兩夫婦試過成個月無見，但總會日通5次電話。



晚宴星光熠熠，韓星代表有河智苑和崔振赫等，港名人有關之琳、劉嘉玲、楊紫瓊、蘇永康伉儷、甄子丹與太太汪詩詩及女兒、鄭志剛伉儷、李家誠和太太徐子淇、呂良偉夫婦、李民橋伉儷、王敏德女兒王曼喜和王麗嘉，以及美國歌手Pharrell Williams與女友等，還有擔任是次榮譽主席的何超瓊。



席上由Nicole Scherzinger及EXO成員張藝興(Lay)擔任表演嘉賓，Lay更是史上首位亞洲表演歌手，他自彈自唱《香水》，掀起全晚高潮。大會又即場頒授特別榮譽獎項予鄭志剛。



Lay是首位亞洲表演歌手



韓劇《奇皇后》河智苑身穿白色露肩長裙亮相。一直馬不停蹄的她適逢來港，便順道飽嚐香港地道街頭美食兼參觀藝術展後，才趕返韓為新片開工。此外，平日有影皆雙的楊紫瓊透露老公正身在海南島工作，不過翌日便會在倫敦與老公見面。她又表示剛剛在倫敦與Emma Thompson及Paul Feig拍攝完電影《Last Christmas》，現時好想先休息一下。她說：「中醫叫我停下休息保養身體，我想留在家中，老公也會開心，不過他飛得比我更多，(那你會當跟得夫人？)會，否則便見不到面，去年拍劇時一個月無見，不過每天總會通電話5次。」



