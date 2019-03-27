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雪卵致肥20磅阿嬌自嘲又肥又腫

2019-03-27 列印
■對於好姊妹容祖兒被拍得跟男性食飯，阿嬌澄清該男生只是朋友。
■阿嬌老公叫佢一齊做運動減肥。
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　　昨晚，鍾欣潼（阿嬌）出席香水發佈會，對於發福身形被指懷孕，阿嬌再度否認，亦強調並非不夠三個月不能說，她直言已開始減肥，但需要時間，問到點睇自己身形？她自嘲︰「又肥又腫。」

　　問到是否正努力造人？阿嬌表示看緣份，因為生BB不是今年計劃。對於好多人戥她心急，阿嬌聞言即說，「我不急，反而心急減肥。當我將傳聞告訴老公時，他竟反問我，我們是否該要一起去運動，因為他也在減肥。」阿嬌又指上次雪卵只抽了3粒，但不計劃再雪，皆因過程太辛苦，又因要打賀爾蒙針而肥了20多磅，做運動也減不到。

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