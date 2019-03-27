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特首主禮 翹楚雲集表揚 2018年傑出領袖實至名歸

2019-03-27 列印
■特首林鄭月娥與星島新聞集團主席何柱國，齊為「2018年傑出領袖選舉頒獎典禮」主禮。
■全城矚目的「2018年傑出領袖選舉頒獎典禮」，昨晚假香港君悅酒店宴會大禮堂隆重舉行。
■政務司司長張建宗
■律政司司長鄭若驊
■財政司司長陳茂波
■（右起）大會評審委員會主席周松崗、立法會主席梁君彥、任志剛，與唐英年合照留念。
■太子珠寶鐘錶集團主席鄧鉅明與太太鄧宣宏雁有影皆雙。
■「玩具大王」蔡志明與太太蔡李惠莉結伴到場。
■警務處處長 盧偉聰
■華人置業集團主席劉鳴煒
■何超瓊打扮雍容高貴。
■陳南祿、徐立之均為大會評審委員。
■朱李月華與丈夫朱沃裕帶同兒子及新抱出席盛會。
■香港業餘田徑總會主席關祺
■伍偉國
■李澤湘
■何坤儀、何世柱
■林照圍、王志豪、熊小康
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　　《星島日報》80周年晚宴暨2018年傑出領袖選舉頒獎典禮，昨晚假香港君悅酒店宴會大禮堂隆重舉行。城中政商猛人、名流巨星紛至祝賀，並一起見證來自五個不同組別的社會翹楚精英，獲頒發「傑出領袖」殊榮。

　　星島新聞集團自1994年創立「傑出領袖選舉」以來，連續第25年舉行此項全城矚目的盛事。目的是為表揚在過去一年對香港有極大貢獻的領袖，表彰他們對推動香港發展，聯繫中國以至全球的傑出成就，藉此鼓勵年輕一代以他們為學習榜樣，不斷求進，並鼓勵公眾奮勇向前，推動香港發展。

《星島》80周年更添意義

  今年大會再度榮獲香港特別行政區行政長官林鄭月娥擔任榮譽嘉賓，並廣邀社會各界知名人士出席，共同見證今屆五組傑出領袖的誕生（得獎者及頒獎嘉賓名單詳見附表），場面非常熱鬧！

  星島新聞集團主席何柱國表示：「星島新聞集團舉辦的全城年度盛事『傑出領袖選舉』，至今已達25載，2018年是《星島日報》創刊80周年，實在是更添意義。《星島日報》80年來與香港社會及市民共同成長，不斷積極開拓新市場，克服種種挑戰，譜寫新篇。『傑出領袖選舉』亦一直向前，啟迪新進，推動香港發展，多年來備受各界翹楚肯定。

祝願五組得獎者再創佳績

  「『2018年傑出領袖選舉』表揚五個組別的傑出領袖，他們皆憑堅定不移和造福社會的精神，以及破舊立新的思維，創出非凡成就和貢獻，惠及普羅大眾至具意義。今屆延續去年新增的『青年企業家』獎項組別，旨在向敢於創新和勇往直前的年輕人，給予更多鼓勵。

　　「『傑出領袖選舉』一直得以成功舉行，實有賴多年來無私支持、勞苦功高的評審委員會委員撥冗參與嚴謹繁重的評選工作，選出實至名歸的得獎者。同時我亦感謝各參與人士及贊助商的鼎力支持。最後，我衷心恭賀各得獎者，祝願他們再創佳績！」

本報記者

2018傑出領袖頒獎典禮得獎名單及頒獎嘉賓

組別 得獎者

社區/公共事務/環境保育 香港業餘田徑總會

頒獎嘉賓 林鄭月娥女士

香港特別行政區行政長官

工商/金融 伍偉國先生

香港美心集團主席兼董事

總經理

頒獎嘉賓 陳茂波先生

香港特別行政區政府

財政司司長

教育/專業/科技及創新 李澤湘教授

香港科技大學

電子及計算機工程學系教授

頒獎嘉賓 （得獎者以錄影視像領獎）

體育/文化/演藝 何耀光家族

藝術品捐贈者

頒獎嘉賓 李焯芬教授

香港大學饒宗頤學術館館長

青年企業家 王志豪先生

客路旅遊科技有限公司COO

暨聯合創辦人

林照圍先生

客路旅遊科技有限公司CEO

暨聯合創辦人

熊小康先生

客路旅遊科技有限公司CTO

暨聯合創辦人

頒獎嘉賓 史維教授

香港科技大學校長

王稼琼教授

對外經濟貿易大學校長





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