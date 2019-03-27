特首主禮 翹楚雲集表揚 2018年傑出領袖實至名歸

《星島日報》80周年晚宴暨2018年傑出領袖選舉頒獎典禮，昨晚假香港君悅酒店宴會大禮堂隆重舉行。城中政商猛人、名流巨星紛至祝賀，並一起見證來自五個不同組別的社會翹楚精英，獲頒發「傑出領袖」殊榮。



星島新聞集團自1994年創立「傑出領袖選舉」以來，連續第25年舉行此項全城矚目的盛事。目的是為表揚在過去一年對香港有極大貢獻的領袖，表彰他們對推動香港發展，聯繫中國以至全球的傑出成就，藉此鼓勵年輕一代以他們為學習榜樣，不斷求進，並鼓勵公眾奮勇向前，推動香港發展。



《星島》80周年更添意義



今年大會再度榮獲香港特別行政區行政長官林鄭月娥擔任榮譽嘉賓，並廣邀社會各界知名人士出席，共同見證今屆五組傑出領袖的誕生（得獎者及頒獎嘉賓名單詳見附表），場面非常熱鬧！



星島新聞集團主席何柱國表示：「星島新聞集團舉辦的全城年度盛事『傑出領袖選舉』，至今已達25載，2018年是《星島日報》創刊80周年，實在是更添意義。《星島日報》80年來與香港社會及市民共同成長，不斷積極開拓新市場，克服種種挑戰，譜寫新篇。『傑出領袖選舉』亦一直向前，啟迪新進，推動香港發展，多年來備受各界翹楚肯定。



祝願五組得獎者再創佳績



「『2018年傑出領袖選舉』表揚五個組別的傑出領袖，他們皆憑堅定不移和造福社會的精神，以及破舊立新的思維，創出非凡成就和貢獻，惠及普羅大眾至具意義。今屆延續去年新增的『青年企業家』獎項組別，旨在向敢於創新和勇往直前的年輕人，給予更多鼓勵。



「『傑出領袖選舉』一直得以成功舉行，實有賴多年來無私支持、勞苦功高的評審委員會委員撥冗參與嚴謹繁重的評選工作，選出實至名歸的得獎者。同時我亦感謝各參與人士及贊助商的鼎力支持。最後，我衷心恭賀各得獎者，祝願他們再創佳績！」



本報記者



2018傑出領袖頒獎典禮得獎名單及頒獎嘉賓



組別 得獎者



社區/公共事務/環境保育 香港業餘田徑總會



頒獎嘉賓 林鄭月娥女士



香港特別行政區行政長官



工商/金融 伍偉國先生



香港美心集團主席兼董事



總經理



頒獎嘉賓 陳茂波先生



香港特別行政區政府



財政司司長



教育/專業/科技及創新 李澤湘教授



香港科技大學



電子及計算機工程學系教授



頒獎嘉賓 （得獎者以錄影視像領獎）



體育/文化/演藝 何耀光家族



藝術品捐贈者



頒獎嘉賓 李焯芬教授



香港大學饒宗頤學術館館長



青年企業家 王志豪先生



客路旅遊科技有限公司COO



暨聯合創辦人



林照圍先生



客路旅遊科技有限公司CEO



暨聯合創辦人



熊小康先生



客路旅遊科技有限公司CTO



暨聯合創辦人



頒獎嘉賓 史維教授



香港科技大學校長



王稼琼教授



對外經濟貿易大學校長











