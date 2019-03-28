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﻿黃又南蘇麗珊上演人鬼戀

2019-03-28 列印
■片中飾演神婆的蘇麗珊招來「亡魂」黃又南。
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　　黃又南和蘇麗珊昨日到元朗為新片《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》開工，電影公司董事夏雨也有到場。又南透露片中他要應付多場打戲，幸好不太辛苦。他和蘇麗珊又會演繹一段人鬼戀，問蘇麗珊有否親熱鏡頭，要向男友備案嗎？她笑言：「一個人一個鬼都接觸唔到，係到最後一幕我先掂到佢隻手，所以唔使申報。」
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