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「她永在心中佔一席位」 小Justin認曾深愛過Selena

2019-03-28 列印
■Justin不忿愛妻被網民攻擊，即開腔護妻。資料圖片
■Justin與Selena當年可謂樂壇金童玉女。 資料圖片
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　　加拿大小天王Justin Bieber日前宣佈暫別樂壇，原因是為了家庭與健康，有傳他與Hailey Baldwin結婚幾個月，就傳出因為抑鬱症復發而令婚姻出現問題，因而停工挽救婚姻。有網民指其實Justin一直難忘舊愛Selena Gomez，他只是為了向Selena報復，想激嬲對方才會跟Hailey結婚。更有fans因Justin決定暫別樂壇而留言鬧爆Hailey！

　　Justin昨日終忍不住在網上大反擊，他罕有地稱曾深愛過Selena，更稱對方一直在他心中佔一席位，但現時妻子Hailey才是他的最愛，更稱能遇上妻子是生命中最好的事，大鬧網民無中生有。

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