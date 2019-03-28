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同Lady Gaga林書豪睇齊 謝霆鋒獲邀全英文演講

2019-03-28 列印
■謝霆鋒演講分享成功心得。
■謝霆鋒去到邊都有好多粉絲。
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　　謝霆鋒早前出席香港「Talks at Google」分享會，他是首位受邀演講的香港藝人，過往美國天后Lady Gaga、NBA華裔球星林書豪均曾成為講者。今次一小時的分享會於台北、北京、上海、新加坡等地同步直播，霆鋒全程以流利英文對答。身兼廚師歌手等多重身份的霆鋒表示：「我喺廚房學到一樣嘢，就係time management！我係一個好八卦嘅人，我對好多嘢都好好奇，我會成日問點解？點樣？做唔同範疇嘅嘢有唔同好處，永遠唔會做一樣嘢，如果個潮流好似浪，你捉到就會喺最高嘅位置。」

　　主持提到佢上一隻廣東碟2005年推出、國語碟亦已經係10年前的事，霆鋒搞笑地做出一個驚訝表情，仲反問主持：「真係㗎？」全場即刻大笑。

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