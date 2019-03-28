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同莊思敏搞生意叫停 王子涵冀明年捲土重來

2019-03-28 列印
■王子涵（左）與Regen，為火鍋店剪綵。
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　　王子涵與張惠雅（Regen）昨日出席火鍋店開張活動，王子涵本身對飲食及時裝生意感興趣，笑言沒有錢，今次沒份投資，爸爸有錢與她無關。早前她投資了6位數字的私己錢與莊思敏合搞網上運動服裝生意，但經營半年時間便叫停，因莊思敏太忙，但否認與莊思敏姊妹情有變。

　　問到是否蝕了錢？子涵稱只佔小部份，之前入的貨還在貨倉，希望明年捲土再來。

　　此外，以短髮示人的Regen透露已剪短頭髮兩星期，早前到尼泊爾旅行返港，好想有個舒服狀態，除了執拾房間外，還決定剪短頭髮。

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