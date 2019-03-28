孖李政宰襲港 ﻿鄭雨盛﻿﻿自認暖男有魅力﻿

韓國兩大型男鄭雨盛與李政宰應品牌邀請來香港出席藝術展，提到近日在香港上映的電影《5時恭候的證人》，鄭雨盛被首次合作的韓國國民妹妹金香起大讚是暖男，鄭雨盛聽完竟然笑住承認：「佢講得好啱！」







鄭雨盛與李政宰相識逾二十載，相信是因為互相尊重，友誼長存，鄭雨盛坦言他倆已去到即使見面不交談也不覺得是負擔。至於兩個大男人如何維持這段友情？鄭雨盛說：「男人都係離不開飲酒同傾偈，今次來港會一起出外食飯。」



另外，鄭雨盛對於獲國民妹妹金香起讚賞為暖男，鄭雨盛笑言是事實：「並非因為她年紀細而特別照顧她，從她身上我都學到好多嘢，雖然她年紀細，但在角色分析上都好犀利。」原來早在金香起兩歲多時，二人已在廣告中有一面之緣，鄭雨盛更得知金香起的媽媽當時被他迷倒了，他笑言：「原來當年嘅我咁有魅力！」



