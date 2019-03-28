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吳綺莉傳突然報警尋女

2019-03-28 列印
■吳綺莉有傳前晚報警尋女。資料圖片
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　　「沈寂」了一段時間的吳綺莉前晚突然報警尋女，據警方消息指，前晚9點50分收到一女子報警，稱懷疑其19歲的吳姓女兒有危險，警方接報後，與大批消防人員趕至現場，其後發是虛驚一場。事後卓林直認是媽媽吳綺莉報警，因媽媽一直未能接受其「妻子」Andi，她們亦已有兩星期沒有聯絡。

  卓林無奈表示媽媽是想借警方聯絡她，所以經今次事件後，會回覆媽媽短訊，因不想再刺激她。



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