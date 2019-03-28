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﻿向太自爆快娶新抱 向佐擇時「520」向郭碧婷求婚成功

2019-03-28 列印
■向佐成功求婚後，攬着「準太太」郭碧婷大騷手上5卡巨鑽。
■向佐單膝跪下向郭碧婷獻上求婚鑽戒。
■當郭碧婷首肯，向佐即抱起對方歡呼。
■向華強（右一）、向太陳嵐（左一）和郭碧婷父親（左二）開心與一對「準新人」合照。
■向佐開心拖着準太太郭碧婷離開。
■郭碧婷不時大騷手上的巨鑽。
■郭碧婷既是模特兒又是演員，近年更拍了不少影視作品。
■早前郭碧婷與蕭敬騰合演的電視劇《魂囚西門》在台灣播出。
■拍完真人騷後，向佐會相約節目中的嘉賓包括郭碧婷（中）和吳尊（右一）相聚。
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　　向華強兒子向佐今年初與台灣女星郭碧婷傳緋聞，其後二人戀情正式曝光。昨日向太陳嵐開心在社交網透露，兒子向佐於本月17日下午5:20這個浪漫時刻、在台北信義區的寒舍艾麗宴會廳，向女友郭碧婷正式求婚。當日向佐使出鮮花攻勢，更單膝跪在地上送上5卡求婚鑽戒，終感動到女方首肯，成功娶得美人歸，恭喜恭喜！

        向佐與郭碧婷去年因拍攝中國真人騷節目《最美的時光》而結緣，今年初二人被網友目擊拖手同遊台北當代藝術館，當時向佐回應「那你看到甚麼就是甚麼」默認戀情。其後向太大讚兩人合襯，更即時認了郭碧婷做準新抱。至本月17日，向佐在雙方父母及親友見證下向女友求婚成功。昨日向太在其微博宣佈喜訊，並笑言「還是紙包不住火」。

秘搞驚喜求婚派對

　　向太在微博貼出多張向佐向郭碧婷求婚甜蜜過程的照片，並表示：「是好事，所以我們欣然接受大家的祝福！我們雙方父母都很開心，甚麼時候才有婚禮，那又是另一個更美好的事，希望能盡快吧！我也不知道是甚麼時候，今天自爆料到此結束。期待中……謝謝大家！」

　　從相片可見，向佐精心為女友郭碧婷準備了一場特別又驚喜的求婚派對。除了邀請雙方家長及親友一同見證外，他更特別在下午5:20向女友求婚，因520以普通話諧音代表「我愛你」，既浪漫又值得紀念。向佐更在求婚位置旁擺放了三束粉紅色玫瑰花，只見他單膝跪下向郭碧婷獻上求婚戒指，在女方首肯下，向佐即時為女友戴在左手的無名指上，之後更抱起對方歡呼一番，再與親友合照留念。

5卡巨鑽盡顯心思

　　向佐準備的求婚戒指，是重達5卡的巨鑽，戒指上更刻有二人英文名字「Jacky Love Bea 2019」的字樣，盡顯向佐的心思。事後郭碧婷的經理人也回應說：「郭碧婷很開心，也感謝大家的關心祝福。」問到二人預計會何時舉辦婚禮時，經理人續說：「不一定哦！男女主角應該會想有一個特別的婚禮，不一定以婚宴方式進行。」

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