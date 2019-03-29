科大涂毓麟呻學妹唔冧佢 ﻿環球﻿﻿Fab Four﻿﻿唔怕競爭互撐﻿

環球唱片推出的樂壇新Sing《Fab Four》於「222」正式出道，雖然唱片市道唔好，但涂毓麟(Oscar)、陳凱詠(Jace)及組合ONE PROMISE和Dusty Bottle寧願有依靠，互相扶持一齊打仗，戰友搞鬼地齊玩20歲「小鮮肉」涂毓麟（Oscar），指他在ViuTV節目《全民造星》中被封公子，現在要跟窮樂隊及小女主播一齊格格不入，嚇得Oscar耍手兼擰頭：「唔想做公子，只想做返個貼地學生哥！」採訪：方騫平



髮型：Derrick & Kenki & Patrick & Cream @ Muse Hair 化妝：Lu @ Lumakeup team、Yola @ Lumakeup team



服裝：Jacket from Somewhere Nowhere、Top from Popcorn 場地：Zelda Studio







涂毓麟話唔知點解俾人叫做公子，他笑說：「其實我唔係好想做公子，我只係個普通學生。」他表示，做咗歌手後如常返學，唔太覺吸引到小師妹，不過，透過《全民造星》社交平台，收到好多fans嘅支持訊息，有個Fans將自己個樣Key落MV女主角，睇到笑咗出嚟。仲有兩年先科大畢業的Oscar堅守學業，但坦言都試過走堂，「2月22號新歌派台嗰日要去電台做Live真係要走堂，工作所需都冇法，但我會肯定走咗去對成績無影響，好多謝同學幫忙抄notes，交代做過乜，都幫到手。」



窮樂隊無飽飯食



陳凱詠仲消化緊呢個幾月發生緊乜事，所以圓夢做到歌手都未識開心，反而仲有啲唔好意思：「最怕出面人問我做盛行？只好答做音樂，乜都試吓，唔敢答得咁仔細。不過，最開心譚校長話新歌《想突然》好啱我，仲讚我聲線好獨特。」由細玩到大的ONE PROMISE成員就自爆幾時都咁窮，Sora記得當年趁5點收爐前買2蚊個特價雞尾包，雖然凍晒，share同樣好味，亦試過用$20煮餐飯，其中煮魚香茄子竟誤將醋係酒，搞到個個都唔肯食，最終自己隊晒！因而被隊員取笑，所以而家兼職賣酒。天衡同Sora亦試過為鎖碎事吵架，天衡火氣大到試過扯爛窗簾及推翻風扇，大家今日唔止收晒火，喺吵鬧下更加深咗溝通。



Dusty Bottle都呻無錢，JNY笑言咁瘦係因為冇錢食飯；Jeff為省錢要由葵芳踩滑板車去九龍城，一包麥皮分10日食，每次食50g，出街帶3隻蛋，所以要好努力搵商機，唔介意拍戲，抵死的Jeff還訂下目標，35歲前唔紅都唔可以近女色，其他成員馬上和應笑他說：「我哋嘅目標係一齊撐佢，將事業命運交託晒畀佢，唯獨愛情交畀自己。」



