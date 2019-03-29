讚囝囝靚仔過自己 ﻿林宥嘉：﻿﻿ ﻿﻿佢識唱歌就太唔公平﻿

林宥嘉（Yoga）今年5月第4度進軍紅館舉行《林宥嘉idol世界巡迴演唱會》，他感觸表示這不但純是個演唱會，更是他很有突破性的代表作，見證着入行10 年的努力成果。Yoga又想帶埋太太丁文琪同囝囝酷比來港睇騷，講到8個月大囝囝因太細，未知有否音樂天份時，他更笑指若囝囝靚仔又唱得就太不公平。 撰文：杜淑霞 攝影：李權威 髮型：Johnny Ho@Hairculture 化妝：Omix 梁梓晉 場地：香港嘉里酒店



繼12、14及17年後再來港開騷，Yoga 坦承其實《idol》的門票已賣完，今次來港主要是答謝香港歌迷支持。他又講到籌備今次演唱會特別麻煩，除幸運找到日本音樂大師阪本龍一相助外，整個構思也是原創，「我係一個好想進步的歌手，細個時冇咁多人幫我手，當時自己能力也不夠，沒辦法做一個一看就覺得是林宥嘉的演唱會，但o依家我已經成熟，今次是個演唱會很有代表性。」



10年來代表作



Yoga 又謂若數入行10 年最能代表林宥嘉的三個作品，首先是歌曲《兜圈》，然後是翻唱歌《成全》，再者就是《idol》這演唱會，「《兜圈》是我一手一腳製作，包括錄音及彈結他等，所以最能代表我創作歌曲的能力；《成全》是我作為歌唱比賽出身的歌手，證明翻唱別人的歌讓人更認識的能力；另外《idol》就是我得到評價最厲害的一個演唱會。」



談到太太丁文琪和囝囝酷比會否來港支持，Yoga 坦承很想，可惜孩子太小，「有過小朋友都知，帶着一歲以下的小朋友很難出去玩，我跟太太很久冇出去玩過，我也想帶他們一齊來香港，但演唱會太大聲，小朋友太小了，還有瞓覺很重要，去其他地方怕他睡不着，可能待他大一點吧！」 Yoga又謂未看出酷比有否音樂天份，更用廣東話笑言：「如果佢真係識唱歌，我覺得係好唔公平嘅，因為佢o依家塊面已經好靚，靚過我細個，如果佢真係識唱歌，係唔公平嘅。（他長大想當歌手呢？）佢真係諗過有堅持，我會畀佢試試。」



