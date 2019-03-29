慶祝入行30年 ﻿50歲漢洋﻿﻿麥花臣開個唱﻿

入行30年的漢洋，昨日舉行記招宣佈將於5月在旺角麥花臣場館舉行三場個人演唱會，多位圈中好友包括：吳國敬、譚嘉荃、冼國林、張崇基、張崇德、李霖恩、范振鋒李思欣夫婦、陳蕊蕊和蘇珊等到場支持，更各出奇謀送上精心挑選禮物給漢洋，預祝他演出成功！



譚嘉荃昨日即場送上紅色內褲給漢洋，寓意演唱會當紅爆旺!鄧建明則送上小結他，並要求漢洋在演唱會上彈結他演出；至於張崇基和張崇德兄弟就送上唱K神器，他們笑言不是要漢洋練習唱歌，而是要他好好練習怎樣在演唱會上講話，若然有些說話不應該公開說的，便按着滅聲掣，引來全場爆笑!



漢洋表示，本來沒打算開這個演唱會，但在好友們推動才有此決定，既為慶祝自己入行30年，再加上他於4月7日生日便踏入50歲，希望藉着這個演唱會作為送給自己一個很好的紀念。







