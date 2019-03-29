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關錦鵬讚演出有進步Sammi被Gigi即場追飛債

2019-03-29 列印
■導演關錦鵬大讚Sammi和Gigi演出有進步。
■白百何（右）跟趙雅芝（左）都有份演出。
■商天娥（中）及周家怡（左）表示開心參與電影。
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　　國際電影節前晚於香港文化中心隆重舉行《八個女人一台戲》首映禮，導演關錦鵬聯同演員鄭秀文（Sammi）、梁詠琪（Gigi）、趙雅芝、白百何、商天娥及周家怡等出席首映派對。

　　跟關錦鵬再度合作並獲讚演出有進步，Sammi坦言再合作並不緊張，大家在好的方向有所改變，令她從容和自信。Sammi將於6月開個唱，Gigi搭嘴道：「唔好Cut我100張飛。」Sammi即笑謂自己會印飛畀Gigi。她說：「都開始閉關，但要養好膝蓋的傷患，唔可以做誇張動作，如跳同跑囉！醫生話兩個月就完全康復，而家練住上半身先，到時就得㗎啦！」 而白百何被問到可有跟前夫陳羽凡聯絡時，她即黑臉說：「不是電影（話題）不回應。」隨即轉身離開。

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