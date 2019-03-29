《P風暴》首做奸角好滿足 ﻿林峯笑談同古仔18年「恩怨」﻿

最近林峯高調回歸TVB兼會同星夢娛樂合作，拍劇加唱主題曲雙管齊下，另外在新片《P風暴》中更首度做奸角，同古天樂及鄭嘉穎等甚至有埋身肉搏，好多新嘗試。林峯一臉滿足地說：「多謝古生（老闆古天樂）畀機會我挑戰自己，其實我想做奸角好耐。」他又細說和古天樂糾纏了多年的「恩怨」。採訪：方騫平 攝影：李權威化妝：Raymond Yip 髮型：Keith Wong@pi4 形象：Chloe Mak場地：Studio King影樓王



服裝：Kent & Curwen、sandro、Christian Louboutine



對於首次做反派，林峯坦言有點吃力，他說：「因為唔會用太多篇幅交代人物背景，所以要盡快令觀眾代入，感覺會比較外露，畀到人有威脅性，故好多場戲力度放得盡小小，尤其係動作，但又唔可以太over，我好怕將心底累積多年嘅奸一次過爆發，會過咗火位睇落會唔舒服。哈，我以為係演一個有勢力富二代，會點人行先死先，點知自己要衝住去，比想像中更多動作戲，尤其喺監獄打爛仔交，少不免有碰撞同損傷。」



同古仔合作有火花



講到拍《P風暴》最難忘嘅事，林峯話絕對係18年後再同古天樂合作，有另一種火花及默契：「古生教我好多嘢，始終電影我接觸比較少，一開始怕我唔熟習，佢教我演繹上節奏，等我盡快投入。遲啲我哋合作拍電影版《尋秦記》，呢次算係熱身。」當年峯峯被指是古天樂接班人，又指當年兩人拍《尋秦記》鬧不和，他拆解「恩怨」說：「呢啲係報道一貫手法，唔係拍拖就不和㗎啦，我好記得當日喺廠，我同古生同時睇報道再相視而笑。時至今日我哋冇舊事重提，咁老土，而且演員之間唔覺係一回事，（當年有記者認錯你係古仔喎！）哈！係好好笑，可能個記者新入行，我當年曬到太黑，驟眼以為係古仔，呢個係笑話，不值一提。（家陣兩人都可以獨當一面！）唔好咁講，古仔係我老闆嚟，好多嘢向古生學習。」



