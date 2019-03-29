金像獎獲三項提名 ﻿余香凝﻿﻿靠古天樂提升自信﻿

下月舉行的香港電影金像獎，影后爭奪相當激烈，其中《三夫》曾美慧孜及《非分熟女》蔡卓妍叮噹馬頭，然而入行僅3年，25歲的余香凝(Jennifer)都好叻女，同時入圍三個大獎，包括「最佳女主角」、「最佳女配角」和「最佳原創電影歌曲」獎。Jennifer形容「入圍經已當贏」，並扮上台致詞說：「好多謝老闆古天樂，冇佢就冇我，另外，個天對我好好，畀個難關(同陳家樂分手)我，等我接受一下考驗，令我成個人唔同咗。」 採訪：方騫平 場地：工創空間 ndex



余香凝以《非同凡響》提名「最佳女配」；又憑《逆流大叔》角逐影后。原來，戲裏戲外，Jennifer都似足《非同凡響》入面，欠缺自信心的女主角，自然演技上晒身啦！她說：「其實宣佈入圍前我驚到唔敢返公司睇直播，一個人喺尖沙咀行街，後來經理人打嚟報喜，我就喺街上狂喊，喊住衝入九龍公園。調整好心情，我逐一打畀古天樂、導演等致謝。」



對於連中三元，她只是自覺好幸運，反而老闆古仔對她好有信心，她說：「古生成日鼓勵我話：『我有睇你演出喎，而且都有Project搵你！點解人哋想搵你呀？因為人哋睇到你啲嘢囉，點解你唔信自己呀？其實有人認同你。』有時佢對住我唔講嘢，一個眼神，拍一拍我肩膊就夠，類似加油，咁我信心都會大咗小小啦！古天樂喺我事業上幫到我好大，冇佢投資我拍唔到另類電影《骨妹》，之後再簽我同廖子妤，所以每個角色都珍惜。」



對於角逐影后，她坦言冇信心，純粹去戥人開心：「曾美慧孜喺電影《三夫》度真係好犀利，唔係講全裸，仲要用身體去做戲，角色難揣摩；阿Sa《非分熟女》反而未睇，但之前好鍾意佢嘅《皺妓》，簡直演技大爆發，今次佢都好有機會。至於最佳女配角對住《翠絲》紅姐(惠英紅)喎，有場戲睇住佢同黑哥(姜浩文)排咗八次，每次都好有情緒。我反而希望攞到最佳原創電影歌曲，等小本製作嘅《非同凡響》有更大迴響。」



