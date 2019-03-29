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樂為子女學業忙碌 陳豪堅拒代做功課

2019-03-29 列印
■陳豪昨日出席健康產品活動。
■陳豪笑言與森美一齊拍《斷背男》會受歡迎。
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　　陳豪（阿Mo）昨日出席健康產品活動，談到太太陳茵媺在社交網讚他靚仔，阿Mo表示仍未知情，因他只懂發文，甚少睇帖，並放閃道：「老婆係我嘅天使，佢喺事業高峰時為我生咗3個小朋友，所以我會用一生嘅時間同幸福去回報佢，放佢喺第一位！」

　　談到他在台上自爆年輕時是澳洲Beach Boy，阿Mo坦言有大量滑浪照片證明，只是因工作及家庭而疏於練習。他坦言現時最忙是幫小朋友睇功課，但堅拒「代做」，一定要他們參與，正如早前親自教兒子煮西多士給太太品嚐。對於任司儀的森美自認輸他幾條街，阿Mo反讚森美是陽光男孩，並笑說：「其實我哋開套《斷背男》都應該幾受歡迎！」

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