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林心如減肥演女工

2019-03-29 列印
■林心如前晚在港亮相品牌活動。
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　　久未來港的林心如，前晚現身中環品牌派對時坦言掛念香港，並不忘晒廣東話。她自升呢為人母後忙於湊女，但覺得好開心，她笑言：「女兒已兩歲多很好玩，但今年主要忙工作，未打算再追多個。」她再透露要為新片減肥，將會飾演一個可憐的非法越南女工，她續說：「現時體重48公斤（即105磅），要再減多5公斤（約11磅），所以要開始認真做運動。」她更爆老公霍建華也試過拍戲減肥。由於她5月要到馬來西亞拍戲，屆時會叫媽媽帶女兒去當地探班。

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