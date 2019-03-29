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哭訴化療生不如死 金燕玲下廚調整心情

2019-03-29 列印
■戴口罩的金燕玲嚴重脫髮，故要戴帽示人。
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　　金燕玲本月初於密友蘇施黃的電台節目中自爆患子宮癌，她昨日再現身該節目受訪。

　　剛完成第二次化療的金燕玲直言感覺生不如死，由於脫髮的問題，故要戴帽示人。金燕玲透露脫髮情況很厲害，見到整個浴缸均是頭髮，頭頂更出現一個個窿，「雖然有心理準備，但真的發生時，不可以說是舒服的事。」她說罷即忍不住喊起來，又指第二次化療比第一次辛苦很多，骨頭跟神經十分痛，真的是「骨子裏痛」，但她勸勉其他病友別怕，這是必經的事。

　　金燕玲為力抗癌魔，除了調整心態，更要做有興趣的事分散注意力，阿蘇則大爆她在家中焗蛋糕及下廚。

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