﻿《拆彈專家2》拉大隊開鏡拜神 華仔青雲興奮玩拆蛋

由劉德華和劉青雲主演、邱禮濤執導的電影《拆彈專家2》，昨日舉行開鏡拜神儀式。一眾演員大玩「拆蛋」遊戲，身兼監製的華仔事前表明抽到生雞蛋片酬加倍。當青雲抽到時即興奮大叫「片酬Double」，但華仔笑指演員們太天真，場面搞笑！



劉德華和劉青雲繼賀歲電影《嚦咕嚦咕新年財》後、相隔17年再合作。今次《拆彈2》是全新的故事，青雲和華仔都是拆彈組成員，他們在戲中有飛車爆破等動作場面。問華仔拍攝時會否更小心？他笑言：「導演已經好小心，一個動作分8個鏡頭拍，上幾級樓梯都分幾個shot。」



提到成功申請明年2月紅館檔期，補辦因病腰斬的演唱會，華仔直言很開心，暫定會開10場，讓之前已購票的觀眾可以換票。他續稱會邀請青雲和倪妮到場欣賞，青雲則叫華仔多給他幾張飛，免得到時不夠分，青雲更直言：「戲中我唔似得華仔有感情線，佢同倪妮會談情，我就要同倪妮鬧交。」



張揚演青雲下屬



而倪妮今次會飾演反恐特勤部隊總督察，首次拍香港電影她就與兩位型男影帝合作，她表示最初很緊張，但經兩次圍讀過後覺得他們很親切，又有耐性給她很多意見。講到舊愛馮紹峰結婚生仔，她稱有祝福對方，問她現在有拍拖嗎？華仔即搶答：「佢同我談戀愛囉。」倪妮指現以工作為先。至於內地演員張揚今次飾演青雲的下屬，她笑說：「跟青雲剛開始合作時非常緊張，但對方在現場教她很多，令她可以放下心來。」



謝君豪戲中作惡



同場的謝君豪以一頭白髮現身，他笑指從未試過這造型，連自己都認不出自己，「雖然戲中做咗好多壞事，但內心係一個好人，今次同華仔有較多對手戲，好在唔使打。」而黃德斌提到之前跟周潤發拍戲時，不慎打破發哥的額頭，他笑言今次不用打人，反而要被很多人打，並笑說：「可能當中有發哥嘅老友，隨便打，我會受，唔打面就得。」吳卓羲則在旁笑稱：「佢除咗被打仲會中槍，但我又唔能夠救佢，否則會被當成同黨。」