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﻿谷出4吋事業線吸睛 陳煒試搵小鮮肉做男友

2019-03-29 列印
■陳煒谷出4吋事業線，十分養眼。
■《法證先鋒IV》演員們前晚拍攝結婚場面。
■黃心穎穿着的低V婚紗甚有睇頭。
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  陳煒、黃心穎和朱晨麗前晚為劇集《法證先鋒IV》拍攝結婚場面，陳煒穿上婚紗谷出4吋事業線，十分吸睛，「陪嫁」的心穎也甚有睇頭，而朱晨麗則大騷肉背做「影後」。

  煒哥透露跟譚俊彥拍攝結婚戲，問她穿性感婚紗前要忍口不吃飯嗎？她笑言：「件衫索得好緊，但都要食飽先開工。」閒談間朱晨麗提議煒哥揀「小鮮肉」做另一半，煒哥即回應：「都可以試下，年紀最多相差5年。」而心穎表示為工作多次穿婚紗，對結婚時穿婚紗會感動流淚有保留，她表示：「擔心到時冇咗呢種感覺。」

  同場的黃浩然穿上禮服拍攝，問他可會跟太太再影多一輯婚紗相，他說：「冇諗過，太太多數影生活照，佢淨係希望每一年都影全家福。」
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