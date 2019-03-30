﻿隔10年拍劇望33點收視 惠英紅承諾絲襪笠頭扮安全套

惠英紅、姜皓文、袁偉豪及張寶兒等為昨日新劇《鐵探》宣傳，紅姐相隔十年再為TVB拍劇，她形容十年磨一刀，由於很多人看過預告片都好鍾意，高層與她對此劇也寄以厚望，她坦言很大壓力，不過劇情緊湊有追看性，有信心觀眾會鍾意，更承諾若有33點收視，會用絲襪笠頭扮安全套在鬧市快閃。



小紅姐被問到收視好會有何表示，她笑言已公開私藏的三點式泳裝，她覺得用絲襪笠頭扮安全套幾搞笑，承諾若有33點收視，她會用絲襪笠頭扮安全套在鬧市快閃。



袁偉豪與女友張寶兒剛完成《使徒行者》電影版在西班牙外景，順道到巴塞隆拿遊玩兩天。問可有順道影結婚相？袁偉豪笑笑說影結婚相要搵人幫手，今次當睇景，難得《鐵》播映前可輕鬆下。再有沒有在當地選定教堂？寶兒說很喜歡當地建築物，但相信教堂好難預約，袁偉豪也覺在教堂行禮特別莊嚴感人，不過有否機會則隨緣隨心。袁偉豪又叫大家不要心急催他們結婚，因他尚未求婚，之前寶兒拿着草影相並非戒指，笑言不可以草草了事，求婚要表達誠意，希望讓他們先享受現時擁有的一切。他指出與寶兒的工作、思想及嗜好好接近，若行多步去另一層面便要計劃。



寶兒也叫大家給男友多點時間，指男友本身有家庭負擔及自己事業，結婚不是兩個人一齊這麼簡單。首次拍劇的寶兒在《鐵》劇中與男友有很多對手戲，寶兒笑言被男友指揮較多，最多對白是「Yes Sir」。



問袁偉豪平日對女友是否說「Yes Madam」？他笑稱會說：「寶寶，唔好咁啦！」他指出與女友同公司共事有多重身份，不過大家好專業，無論女友或其他人需要幫忙，他都會幫手，大家有自己空間。問到劇集收視好有何表示？袁偉豪笑笑說有紅姐及黑哥（姜皓文）打底，他亦有信心，收視好紅姐承諾用絲襪笠頭，他負責幫紅姐影相。