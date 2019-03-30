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﻿預告演唱會有性感演出 ASTRO為冧粉絲瞓身扮雞

2019-03-30 列印
■ASTRO在活動上大講廣東話冧粉絲。
■銀優、JINJIN和MJ相當落力扮雞。
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　　韓國男團ASTRO的六位成員JINJIN、車銀優、MJ、SANHA、文彬及ROCKY，昨晚於商場舉行粉絲見面會，吸引大批粉絲到場支持。ASTRO出場後，與現場觀眾揮手又大派心心，成員更各以廣東話自我介紹，仲話：「聽日見！」當跟粉絲玩遊戲環節，ASTRO不惜瞓身扮雞又扮豬，完全沒偶像包袱，更與粉絲玩自拍，勁識冧人。談到翌日在港舉行演唱會，ASTRO預告會有性感演出，因他們已是成年人，還呼籲粉絲要吃飽飯先入場睇騷。對於世界巡迴演唱會的難忘事，ASTRO透露在美國洛杉磯有一日時間休息，成員分成兩隊分別到不同的主題樂園玩。他們又透露由於工作太忙，所以表演前會吃維他命、紅蔘來強身健體。3月30日生日的車銀優，表示可以開騷時跟粉絲歡度，感覺與別不同。
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