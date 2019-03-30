蜂鳥指毀約致損失近1.3億 G.E.M. 遭入稟索償︰法庭見！

鄧紫棋（G.E.M.）與一手發掘她並合作12年的蜂鳥音樂掀合約糾紛，蜂鳥音樂正式展開對G.E.M.的合約訴訟，前日入稟高院告她毀約，導致公司損失近1.3億港元。G.E.M.昨日堅稱對方違反經理人約在先，揚言絕不退縮，會繼續用屬於她的名字去唱歌。



鄧紫棋（G.E.M.）與蜂鳥音樂就合約期限各執一詞，她本月初宣佈與蜂鳥即時終止合約，下月起停止與對方在音樂創作方面的一切合作。前日蜂鳥入稟高等法院，指G.E.M.毀約導致公司損失近1.3億港元，要求法庭裁定鄧紫棋的經理人合約今月後三年仍然有效，並下令G.E.M.賠償違約損失。



蜂鳥音樂於2007年三月與G.E.M.簽定獨家作曲人、獨家經理人和藝人合約，並於2012年三月續約五年。今次合約糾紛源於雙方2014年三月底提前續約，入稟狀指雙方當年簽約時達成協議，最新的五年合約會於2012年的合約屆滿後、即2017年才生效。惟G.E.M.認為三份最新合約於2014年簽定時已經生效，故期限應為今年三月底。



G.E.M.昨日回應：「蜂鳥CEO在2014年三月底亦即《我是歌手》總決賽大約一星期前，要求我必須續約，否則不讓我參加決賽。



現在對方違反經紀人合約在先，歌手及作曲人合約已在昨日正式到期，因為合約上寫明五年期限是從簽約當日生效。日後大家就會看到事實的全部。總之，我會繼續用G.E.M.這個屬於我的名字，繼續唱我的歌，做好我自己的音樂。鄧紫棋還是鄧紫棋！我相信公義，我會勇敢面對，絕不退縮，法庭見！」



其後蜂鳥音樂的張丹回應：「其實早前為了和平解決事件，已作出了很多的讓步，但對方不斷作出無理要求，而且對我們作出多項不實的指責。」



案件編號：高院民事五四二—二○一九



