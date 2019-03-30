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柯有倫補擺婚宴曾志偉不醉無歸

2019-03-30 列印
■柯有倫與Donna在婚禮上甜蜜咀嘴。
■張學友、苗僑偉等見證柯有倫大婚之喜。
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　　已故台灣藝人柯受良（小黑）的兒子柯有倫去年11月與圈外女友Donna登記結婚，昨日一對新人在香港補擺婚宴，筵開20席宴請台港親友，小黑生前好友張學友、苗僑偉、曾志偉、任賢齊等亦有到賀。一對新人下午披上婚紗禮服抵會場準備行禮，儀式於傍晚6時前開始，新郎、新娘甜蜜透露相識到相戀經過；儀式結束前司儀帶領一眾賓客祝一對新人百年好合、永結同心及努力「造人」，兩人承諾做到，然後恩愛咀嘴。

　　而曾志偉受訪時感歎時間飛逝，好兄弟小黑的兒子都已比他高，他祝一對新人健康快樂，又笑言本來不會飲酒，但見到一班台灣幫，自己是主場當然不醉無歸。

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