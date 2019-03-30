  • 2019年3月30日 星期六
  • 23º
  • 86%
熱門： 港鐵鄧紫棋愛回家美國大峽谷麻疹

日報新聞 > 娛樂

鄭俊英再累三韓星捲淫片醜聞

2019-03-30 列印
■鄭俊英（左一）偷拍兼分享淫片致身敗名裂。網上圖片
Previous Next

　　涉偷拍及散播性愛片而被拘留的韓國歌手鄭俊英，昨日再被縛手，由鍾路看守所移送首爾中央地檢受查。

　　前晚有韓國傳媒再爆鄭俊英的淫片群組內有歌手K君、J君及模特兒L君，網民透過蛛絲馬跡，指曾與鄭俊英拍攝節目的Super Junior成員強仁、2AM成員鄭珍雲及模特兒李哲宇甚有嫌疑。

　　另外，勝利、鄭俊英等被指得知聊天群組內容曝光後，立即換新手機避禍。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd