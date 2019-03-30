  • 2019年3月30日 星期六
  • 23º
  • 86%
熱門： 港鐵鄧紫棋愛回家美國大峽谷麻疹

日報新聞 > 娛樂

尼古拉斯結婚四日閃離

2019-03-30 列印
■尼古拉斯與女友Erika（小圖）結婚只有四日。
Previous Next

　　55歲美國男星尼古拉斯基治日前被爆於上周六，在賭城拉斯維加斯與拍拖1年的日裔女友Erika入紙註冊結婚，但四日後閃電悔婚，申請婚姻無效。

　　據目擊者表示，上周六尼古拉斯與女友現身辦手續時，他看似飲醉酒，又向在場人士指女友「她想攞晒我啲錢！」由於二人表現不正常，職員將他們帶到房間辦手續。

　　不過尼古拉斯結婚後四日，即撤銷結婚申請，暫未知原因。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd