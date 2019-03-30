﻿讚母親是「蘇州第一大美人」 劉嘉玲偕凍齡媽咪溫馨Shopping

近日劉嘉玲連續多日盛裝華麗現身，恍如個人fashion show，靚人靚衫，非常養眼。密密出活動，當然要趁空買定批衫啦！日前下午，「衣Q」高嘅嘉玲如常孖行街鐵腳鄧霓儀去中環shopping，不過是次多咗位「新朋友」，就是嘉玲嘅母親、當年有「蘇州第一大美人」嘅王馥梅。有指大美人劉嘉玲完全係copy媽咪少女時代嘅靚樣。當日兩母女溫馨結伴連行兩間名店，行足個幾鐘，收穫甚豐呀！



今個星期頻頻優雅貴氣曝光嘅劉嘉玲，其中一日以「中門大開」晚裝大騷fit爆身材。問靚靚人妻保養得宜，是否行山成果？嘉玲直言為健康而行山，又笑言「唔做運動會唔舒服，因為做運動出一身汗會覺得開心。」又透露早前行山後到西貢街市搵食，巧遇居於西貢嘅劉青雲夫婦，目前佢enjoy過着好地道式香港生活，行完山就去吓小食店，滿足口福。



美魔女嘉玲靠後天勤運動保凍齡外，查實其天然索樣係遺傳晒母親嘅良好基因。早前，嘉玲曾在內地節目提及大眼睛原來是遺傳自母親好基因，更拎出母親少女舊照作證，讚母親當年係「蘇州第一大美人」。



VIP房試新貨



日前下午2時，呢對凍齡母女齊齊現身中環置地廣場shopping，嘉玲好友鄧霓儀亦有同行。見零妝嘉玲架上潮墨鏡，穿上窄身牛仔褲、淺色衫、短boots配名牌大褸，好elegant咁行街。嘉玲媽咪一身深色打扮，手挽名牌袋，闊太出巡。三女先去一間名店睇衫，店員見嘉玲大駕光臨，即熱情招待，未幾示意入貴賓VIP房慢慢揀。逗留約廿分鐘，嘉玲等人笑笑口步出，嘉玲媽一直keep住好笑容，離開時又與店員點頭道別，友善到不得了。之後，三人再轉戰另一間名店，同樣入貴賓房睇新貨半小鐘，訂好貨才輕鬆走人。



採訪 : 李維隆