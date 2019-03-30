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﻿大眼靚女

2019-03-30 列印
■嘉玲媽後生同阿女倒模一樣。
■少女時代嘅劉嘉玲好清純。
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劉嘉玲曾在內地節目提及其大眼睛係遺傳自母親好基因，更拎出母親少女舊照作證，大讚母親當年係「蘇州第一大美人」。
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