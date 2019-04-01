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﻿江若琳遇氣流被老公搞到心驚

2019-04-01 列印
■江若琳笑言老公筋骨太硬！
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　　江若琳（Elanne）與老公蕭潤邦（Oscar）昨日出席瑜伽活動，Oscar首次做瑜伽，導師幫他壓腿時竟發出「咯」一聲！

　　Elanne亦透露，日前搭飛機到廈門遇上氣流，Oscar驚到差點窒息，不驚慌的她就被Oscar捉實搞到心驚膽跳，要改搭車回港。Elanne笑老公不但畏高驚水，還會暈車暈船浪，將來全家外遊，老公只好留港煎包了！
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