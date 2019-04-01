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﻿陳豪崇尚自然美抗拒整容

2019-04-01 列印
■陳豪自言似隻牛，只識密密賺錢。
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　　陳豪前晚出席活動，提到近年流行醫學美容，他坦言這些科技可以幫到不少人，不過他喜歡健身，亦不算太注重外表，問到會否同意太太陳茵媺「僭建」？陳豪笑言：「最好不要，自然美最好，漂亮不是來自外表，這個世界只有懶人，沒有醜人，只要建立自信，開心就散發陽光。」

　　陳豪又開心透露自農曆新年以來密密接商演，「好幸運有機會賺外快，我淨係識耷低頭努力做，似隻牛咁，搵多搵少，我真係唔知，有冇賺咗八位數？未數過！」

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