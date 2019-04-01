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穿鬆身裙孕味濃 范冰冰傳今月嫁李晨

2019-04-01 列印
■范丞丞表示不讓家姐范冰冰來看他的巡唱。
■網上流傳的相看到范冰冰穿鬆身裙，孕味甚濃。
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　　自捲入逃稅事件後的范冰冰，已沉寂一段日子。早前她低調出席美容院剪綵儀式，近日網上流出她當日穿鬆身裙的相，腰肢圓潤，即被網民指孕味濃，令她今月嫁李晨的傳聞更甚囂塵上。

　　前晚其弟范丞丞以中國男團NEXT身份在港舉行巡迴演唱會，有指他在造型方面似有特別待遇，因唯一他是帶帽和穿綠色衫，其他6位成員李權哲、丁澤仁、黃明昊、朱正廷、畢雯珺和黃新淳則是紅色打扮。問他范冰冰有看過他的演唱會嗎？最初他扯開話題，再追問下才笑說：「她未有機會，我亦不讓她來，因為我太優秀，她來了會被比下去。」

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