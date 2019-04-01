  • 2019年4月1日 星期一
  • 21º
  • 79%
熱門： 光豬男將軍澳朱千雪大媽鋁窗

日報新聞 > 娛樂

肥媽笑陸浩明枉食壯陽菜

2019-04-01 列印
■右起：陸浩明、肥媽、黃美棋和陳詩欣齊出席記者會。
Previous Next

　　肥媽、陸浩明（6號）、黃美棋及陳詩欣昨日出席《食好D食平D》記者會，席間肥媽狂數6號腎虧，每逢她炮製壯陽食物如馬卡湯或炒韭菜他都狂食，肥媽直言：「佢同女友成日去旅行，有乜理由唔大肚呀！你話佢係咪嘥料呀！」6號即解釋要先買樓才計劃結婚，目標是600呎左右的3房單位，可惜負擔不起過千萬樓價。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd