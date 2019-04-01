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天雨影響拍劇進度 馬明未能陪心穎歐遊

2019-04-01 列印
■馬國明與李佳芯在台上玩遊戲。
■馬國明和李佳芯昨出席商場活動。
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　　馬國明及李佳芯（Ali）昨日出席商場活動，馬明即場唱飲歌《友情歲月》，但他解釋因忙於拍攝《降魔的2.0》劇集欠時間練歌，最近更因落雨影響拍攝進度，估計要拍到5月中。而女友黃心穎5月初會到西班牙巴塞隆拿工作，順道約朋友去玩，他因拍劇而不能同行。

　　Ali前晚出席演藝人協會慈善晚會向古天樂集郵，問她有沒有入會？她以為出席便已入會。提到演藝人協會推出程式方便電影公司及導演找合適演員，她笑言似交友程式，也是一個途徑，希望有機會拍電影，並稱19歲時曾首次拍電影演沒有對白的秘書，馬明讚她是靚秘書。

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