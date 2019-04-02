湯怡被吊出天台嚇到喊

湯怡昨日與王浩信和徐榮，為TVB劇集《極道怪咖》到荃灣一工廈天台拍攝一場綁架場面。在愚人節開工的她，坦言被導演戲弄，「我接受咗10幾層樓吊出去拍攝。」點知去到現場才知要被吊在27層樓、在天台懸空面向街！嚇得她首次埋位就忍不住哭了出來，「一埋位就心跳加速，真係有跳樓嘅感覺。」之後要經過一段時間安靜下來，才能演得流暢，拍完後整個人因時常處於崩緊狀態非常疲勞。



同場的王浩信被問到復活節會否與太太陳自瑤帶孩子外遊？他表示：「盡量喇，O依家仲計劃緊，（太太係咪想追多個？）努力工作先啦！」



