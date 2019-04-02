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蘇康領軍撐博愛：為善最樂！

2019-04-02 列印
■蘇永康帶領一眾寰亞歌手為博愛錄主題曲。
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　　蘇永康（阿公）日前帶領梁釗峰、馮允謙、陳健安（On仔）和鄧小巧等一眾寰亞歌手，為博愛醫院100周年紀念錄製主題曲《傳承博愛》。忙於籌備六月紅館個唱的阿公坦言：「我哋要為善最樂！希望集合我哋咁多把聲音，話畀大家知博愛呢一百年做過乜嘢，更希望博愛呢份精神可以一直傳承落去。」今次這首歌由馮允謙作曲、梁釗峰填詞，阿公續稱：「我哋想將呢首歌唱畀唔識中文嘅外國人聽，如果連佢哋都感動到首歌就成功喇，而我覺得我哋係做到嘅。」

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