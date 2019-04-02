慨歎阿Sa拒全裸演出 ﻿導演曾翠珊：﻿﻿香港女性好壓抑﻿

曾奪新晉導演獎的曾翠珊最近在新作《非分熟女》首度跟阿Sa（蔡卓妍）合作，令對方第三度獲提名最佳女主角。原來曾翠珊最初是要求阿Sa全裸演出，卻被阿Sa一口拒絕，之後宣傳終令她理解香港女演員痛苦，正符合電影主題，香港女性面對的壓抑及性方面的無形枷鎖的課題，實在需要好好正視。 採訪：杜淑霞



曾翠珊今次籌拍《非分》因覺得香港雖是國際大都會看似開放，實質非常保守，「女性好多壓抑，好想講一個女人開花嘅電影，鼓勵女性觀眾。」因想得到更廣泛討論，於是搵來阿Sa擔演，雖然阿Sa跟角色「小敏」有很大反差，「最初冇諗過阿Sa敢做，佢睇完劇本鍾意我都好意外同開心。」



阿Sa果然有突破性表現，情慾戲比《雛妓》時更大膽，不過曾翠珊對阿Sa演出依然有遺憾，「最初會覺得阿Sa點解咁緊張，nude咪nude囉！身體展現只係一種表演，外國演員都係咁，但當套戲預告出嚟，網民講嘅說話真係好難聽，佢哋對情慾戲好敏感，我係難過嘅，呢啲說話真係令到演員好害怕，特別係阿Sa係偶像出身嘅藝人，我哋觀眾同埋香港呢個空間都有責任，應該開放啲去理解，令我覺得更加要有呢套戲存在，其實講性有咩問題，演員唔敢去做，會變成一個惡性循環，咁樣其實好倒退，想香港創意更前進，大家要先開放。」



講到電影只得阿Sa獲提名，曾翠珊未太失望，「我攞過新晉導演唔可以再提名，有冇其他提名就平常心，大家買票入場支持，去討論已經好好，有冇獎係命運嚟，阿Sa有提名，我已經好開心，因部戲講個女人嘅故仔，個女主角有提名已經好好，全個團隊都包含咗喺裏面，阿Sa啱啱攞咗民間影后，好恭喜佢，我好希望金像獎佢都攞到，佢為套戲付出好多，佢攞到獎係可以鼓勵更多演員嘗試唔同嘅角色，支持香港電影。」



