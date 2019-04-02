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金爆火速出「令和」新歌

2019-04-02 列印
■金爆的四位成員在MV內穿上歌舞伎衣服，手拿「令和」紙牌。
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　　日本昨日公佈新年號為「令和」後，演藝界眾多人士紛紛爭飲頭啖湯。一向懂得製造話題的騎呢組合金爆，立即推出新曲《令和》，更在兩小時後在網上火速發佈《令和》的新曲MV，速度驚人，組合成員身穿歌舞伎的豪華衣裝，拿着「令和」的紙牌。

　　殿堂級樂隊GLAY亦宣佈將於本月26日推出新曲《年號》，而下月開始的日本巡演，亦加入了新年號，名為「令和最初GLAY ＆ Heavy Gauge」。

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