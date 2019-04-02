全無預料被玩的Kenny事後Man爆坦言，若「假Fans」整到祖兒就一定會打他！
Kenny驚覺被祖兒KB整蠱：好賤啊！
全無預料被玩的Kenny事後Man爆坦言，若「假Fans」整到祖兒就一定會打他！
專家倡先購「標準」後加保 自願醫保爆搶客戰
自願醫保計劃昨日正式登場，共有二十五間保險公司參與，首天即有多間大保險公司公佈產品，出現百花齊放場面，爆搶客戰。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，自願醫保計劃是一個大市場，預計各保險公司會各出奇謀爭客...
2019-04-02
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四川山火仍未撲滅 30救援人員遇難
四川省凉山州上周六（三十日）發生山火，至今仍未被撲滅。在救援期間，由於風力風向突變，並出現回燃，至少三十名救援人員證實死亡。 據悉，火災的起火點位於海拔三千八百米，部份起火點位於懸崖上，加上現場地形複雜、坡陡谷深，交通、通訊不便，增加救援難度。州、縣兩級立即啟動應急預案，派出六百八十九人撲救，山火至今仍未被撲滅。據內地媒體報道，火災為雷擊引起的自然火災。 前日下午，撲火人員在轉場途中，受瞬間風力風向突變影響，並出現回燃，三十名救援人員失去聯絡，至昨天晚上六時，三十名失蹤者的遺體已全部被找到，包括二十七名森林消防員及三名地方撲火人員。 險情發生後，總書記習近平和總理李克強作出...
2019-04-02
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首引用日古籍 「令和」日新年號
日皇明仁將於四月三十日退位，皇太子德仁五月一日即位為新日皇，日本政府周一公佈新年號是「令和」，取代用了三十年的「平成」年號。這是日本第二百四十八個年號，但與以往選自中國古籍不同，「令和」出處為日本現存最早的日語詩歌總集《萬葉集》。首相安倍晉三指「令和」蘊含心靈靠近誕生文化之意。」 內閣官房長官菅義偉是在周一上午十一時三十分（香港時間十時三十分）左右，公佈五月一日起使用的新年號是「令和」。新年號公佈約半小時後，首相安倍晉三在記者會上就新年號表示，「令和」蘊含了在人們的美麗心靈相互靠近之中，文化誕生並成長的意思。他還稱「希望和國民們一起，建設對年輕人而言洋溢希望的日本」。 新年...
2019-04-02
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系列玻璃大窗 天璽通透廳堂清雅自然
天璽乃港鐵九龍站上蓋豪宅，整個項目以玻璃幕牆佈置，矗立於西九龍臨海地段，部份單位享有遼闊海景，例如是次推介的放盤，實用面積逾1300方呎，位處極高樓層，廳堂與房間都能享有避風塘海景，一覽無遺。 ...
2019-04-02
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劉鶴啟程赴美續磋商 貿談有進展 杜指彈329點
中美兩國貿易談判有進展，加上中國製造業PMI數據意外回升，利好全球投資氣氛。美股第二季開局表現向好，杜指早段曾升263點，見26191點；納指則升80點，見7809點；標普500指數升25點，報286...
2019-04-02
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福仔屠狼
曼聯英格蘭前鋒拉舒福特挾上仗為球隊先開紀錄的腳風，加上正與紅魔洽談一紙長約，今晚英超作客狼隊必使出渾身解數，以入球助紅魔全取三分以證身價，並報回英格蘭足總盃被狼隊淘汰之仇，一於直取客勝。 （Now621台周三凌晨2:45直播） 拉舒福特自蘇斯克查在去年十二月接掌紅魔後如獲重生，上輪英超2:1勝屈福特替球隊先開紀錄，各賽事近四仗三次有士哥入三球腳風大順。此子在「蘇B」麾下各賽事入九球，難怪後者坐正後即埋首處理拉舒福特續約事宜。 為續肥約爭本錢 據報紅魔已準備以十五萬鎊（約一百五十萬港元）周薪與此子續約五年，拉舒福特今仗勢以入球報答領隊和球會的賞識，亦為續約爭取叫價本錢...
2019-04-02
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福井縣考古遊 恐龍化石開眼界
以越前蟹馳名並有日本最幸福縣美譽的福井縣（Fukui），原來正是日本全國知名的考古文化重地，縣內的勝山地區，持續有大量恐龍化石出土，令福井成為研究恐龍及考古的基地，當地更建起福井縣立恐龍博物館，透過大...
2019-04-02
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拍拖四個月兼半同居 吳浩康識煮嘢 餵掂36G崔碧珈
去年12月，35歲嘅吳浩康（Deep）因為宣傳電影《非分熟女》接受本報訪問時透露，「目前單身、未Ready新感情、搵另一半要圈中人、好想結婚。」事隔四個月，恭喜Deep已搵到另一半，新Deep嫂為最近...
2019-04-02
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中環High Tea——優惠豪宅豁免空置稅
政府把空置稅條例草案遞交立法會房屋事務委員會審議，據報道，建制派兩大政黨經民聯和民建聯聯手提出政府豁免豪宅空置稅，但工聯會則支持政府的方案。建制派陣營就修訂建議立場不一，條例草案是否獲得通過，還看泛民取態。 豪宅應豁免豁免空置稅，理據何在？地產建設商會執委會主席梁志堅說，有關政策屬苛政「夾硬要罰」地產商，「賣唔到樓都要罰」。對於普通老百姓來說，「賣唔到樓」這句話比較難以理解。過去十年、八年，香港人叫苦連天的，難道不是土地不足，房屋供不應求，以致樓價才會飆升？如果供不應求的問題，地產商為何賣不到樓？到底在甚麼情況下，地產商會賣唔到樓？是樓價根本貴得驚人，所以有賣唔到的情況？又...
2019-04-02
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馬場浮世繪——田泰安出戰唐加士打一哩
田泰安已獲准請假離港，他將於星期六在澳洲悉尼蘭域馬場，策騎由華禮納訓練的「鄭重其事」，競逐一級賽唐加士打一哩賽。而田泰安賽後會立即返港，故不會缺席任何一次香港賽事。 馬場浮世繪
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