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Kenny驚覺被祖兒KB整蠱：好賤啊！

2019-04-02 列印
■祖兒與KB成功整蠱到Kenny。
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　　容祖兒早前與關智斌（Kenny）到北海道拍片，二人更到訪「玩爆你個腎」整人系列主腦Kevin Boy（KB）在北海道開設酒吧，而祖兒更與KB夾計整蠱Kenny，安排「假Fans」鬧事，令現場氣氛緊張。事後當Kenny驚覺被整蠱後不禁大叫：「好賤啊你哋！」

　　全無預料被玩的Kenny事後Man爆坦言，若「假Fans」整到祖兒就一定會打他！

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