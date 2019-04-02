﻿拍拖四個月兼半同居 吳浩康識煮嘢 餵掂36G崔碧珈





去年12月，35歲嘅吳浩康（Deep）因為宣傳電影《非分熟女》接受本報訪問時透露，「目前單身、未Ready新感情、搵另一半要圈中人、好想結婚。」事隔四個月，恭喜Deep已搵到另一半，新Deep嫂為最近喺歐洲發展電影事業，擁36G超爆身材嘅30歲崔碧珈（Anita），據知兩人已秘密拍拖四個月，更已發展至半同居關係。究竟個底好花嘅Deep如何冧掂「歐洲之星」Anita?報料人話:「阿Deep好開心，周圍同人講佢搞掂咗崔碧珈，總之Anita呢期食而家好流行嘅生酮飲食法（Ketogenic Diet）減肥，Deep會煮好畀女方食先，再整嘢畀自己食。」男方成功餵飽崔碧珈而奪芳心，難怪開心到四圍唱。 攝影：李權威



吳浩康一直不缺女友，單身期極短，他去年5月在社交網宣佈同拍拖兩年的前海洋皇宮大酒樓太子女李昭南（Michelle）分手，當時Deep發文泣訴，「這兩年我們一起努力過，心中仍然很愛她……」據知宣佈分手後兩人仍未完全各行各路，至Deep私有化Anita後才跟舊愛正式斬纜。



崔碧珈ig力撐男友



Deep早前接受本報訪問時提到愛情，佢話：「未來搵另一半，會希望係互相欣賞，互補不足，一齊行落去，一齊做所有嘅事，我想結婚。」更強調都會搵番圈中人，「易明白大家嘅工作情況。」今年3月初，Deep擔任嶺南大學歌唱比賽嘅表演嘉賓，Anita喺ig Story轉貼Deep任嘉賓嘅Post，並留言:「這是我最欣賞的歌手/演員，他很有才華也很努力，大家跟我一起要支持他，香港需要這樣的人。」明顯可見Anita非常欣賞Deep。



吳浩康開心四圍唱



近年專注在歐洲發展電影事業的Anita情迷「生酮飲食法」減肥，純靠飲食唔做運動激減15磅，仲要瘦身唔瘦胸。「生酮飲食法」是一種低碳水化合物及高脂肪的飲食方式，實行唔難但食物配搭幾麻煩。據知Deep為冧Anita，努力鑽研食物配搭及煮食方法，成功靠煮「生酮餐」溝掂Anita，而家女方每周到男方家過夜數晚，Deep煮好「生酮餐」餵飽Anita先再煮畀自己食。對此，Deep非常自豪，周圍同朋友晒命。而Anita對Deep嘅舉動亦非常受落，曾在ig貼文，「如果另一半識煮嘢食，會唔會加分呢？」