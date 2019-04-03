子女啟發成立社企投資公司 ﻿何林恬兒家庭放首位﻿

為了展現女企業家成功一面，名媛何林恬兒獲邀為腕錶品牌擔任模特兒，拍攝宣傳照，她坦言受到子女啟發，為了孩子未來着想，努力建立社企投資公司「Empact28」，希望做好一位女企業家，盡力回饋社會。本報記者



名媛何林恬兒、莫文蔚、朱熺暘及呂嘉瑩昨日出席手錶品牌發佈會，大會主題是展現當代女性自信及時尚個性。談到手錶珠寶，何林恬兒可算是收藏家之一，除了媽媽和朋友所送的貴重珠寶外，她感到最有紀念價值的就是丈夫何正德當年送的求婚戒指。



早前何林恬兒為活動拍攝了一輯宣傳照，她表示今次活動非常有意義，因為找了不是專業模特兒拍攝照片，「真的很鍾意這次大會的計劃，重點放在香港女企業家上，希望外界感到我是認真工作、回饋社會的女企業家。」



莫文蔚計劃籌辦音樂劇



至於會否因工作忙而分配不到時間給家庭？何林恬兒表示，家中小朋友年紀還細，她會以小朋友行先，工作第二；家庭一定會放在首位，她說：「其實是孩子們影響了我，我要給予他們美好將來，所以我成立了『Empact28』這家社會企業投資公司，現在我的工作可說是為小朋友和下一代的將來而做。」



問到丈夫何正德是否也支持她當企業家？何林恬兒表示，丈夫是一位很努力的投資者，不時會給予她客觀誠實的意見，希望能訓練她成為獨當一面的投資者。追問她可會再生多一個孩子？何林恬兒坦言：「很開心我有一子一女，但也不排除會生第三胎，現階段還未準備好，（可有計劃在幾年內生？）順其自然吧！因為計劃了也未必能在預期之內發生，現在生活非常開心。」



同場的莫文蔚（Karen）表示，會待今年尾完成巡迴演唱會，便放一年大假陪老公，又透露計劃籌辦音樂劇，問到是否一手包辦創作？莫文蔚表示不會自己處理所有事，會找朋友幫手及投資者參與。



