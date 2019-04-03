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森美鼓勵兒子盡快試初戀

2019-04-03 列印
■森美現時飲食以少鹽少糖為主。
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　　森美第五度擔任星級有機大使，他昨日在活動上介紹農夫配合科技減低有機種植成本，從而令有機菜更大眾化。

　　森美又讚太太廚藝滿分，唯一能贏太太的就是阿媽；他現在為健康和保持身形，飲食均少鹽少糖，目標做到無鹽無糖。

　　問到兒子在英國讀書，如英國脫歐成功的話，會否令他開支大減？森美稱兒子跟他們討論英國脫歐事情，成為家中日常話題，開心感到兒子到外國讀書的好處。不過森美笑言現在最想兒子快點有初戀，青春期應該拍拖，覺得兒子很慢，笑言自己做不到的會讓兒子去試，有機會跟外國女孩拍拖感受不同國家文化。

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